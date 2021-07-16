الشيخ ياسين: عدم التأليف زاد من حدة التوتر وينذر بفلتان عام

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي ان ما يجري على الساحة اللبنانية من تسارع للإنهيار اسبابه تعود الى تقديم اوراق الاعتماد لهذا السفير الاجنبي او ذاك التي بدأت من معراب وغيرها من الاماكن وانتهت بإعلان الاعتذار امس.

وخلال تصريح له رأى الشيخ ياسين أن عدم تشكيل الحكومة زاد حدة التوتر الاجتماعي والامني ما ينذر بفلتان عام على الساحة اللبنانية لا يصب إلا في مصلحة المشروع الصهيوامريكي.

وأضاف إن أكثر ما يثير التساؤل اصرار بعض المسؤولين على التمسك بمصالحهم الخاصة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين في هذه الظروف الخطيرة والدقيقة، مناشدا اللبنانيين في كل المناطق والطوائف الالتفاف حول بعضهم البعض لدفع المخاطر عن وطنهم والابتعاد عن السياسيين الذين يسعون لاستغلال المواطنين في سوق مصالحهم وكراسيهم.

وتابع الشيخ ياسين إن ما يجري يوما بعد يوم يؤكد اصرار المشروع الصهيوامريكي على الضغط على الشعب اللبناني ليتخلى عن المقاومة وسلاحها ليعود الأمل للصهاينة كي ينتهكوا السيادة اللبنانية ويسطون على ثروات لبنان ويعيدوا لهم الامل بإسرائيل الكبرى، وهذا ما يفرض علينا التشدد بتمسكنا بالمقاومة وسلاحها حتى لو تحملنا الجوع والعتمة ليبقى الوطن حرا مستقلا وتبقى ارضنا لنا.

وناشد الشيخ ياسين المواطنين ان يتحلوا بالصبر وان لا تتحول تحركاتهم الى مضايقة بعضهم البعض واعمال شغب تضر بالمواطنين العاديين ولا يتأثر بها من اوصل الوطن الى شفير الهاوية.

المصدر: بريد الموقع