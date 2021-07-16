أول عملية زرع قلب اصطناعي كامل في الولايات المتحدة

أجريت اول عملية زرع قلب اصطناعي كامل من صنع مجموعة “كارمات” الفرنسية في مستشفى جامعة دوك في دورام (كارولاينا الشمالية) وذلك في سياق دراسة سريرية في الولايات المتحدة.

وتلقت ثلاثة مراكز أميركية أخرى تدريبا في هذا الصدد وهي تختار حاليا المرضى للمشاركة في الدراسة.

وسيُختار عشرة مرضى مؤهلين لعملية الزرع هذه للمشاركة في هذا العلاج، عملا ببروتوكول الدراسة الذي حظي بموافقة الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية (اف دي ايه).

وقال المدير العام لمجموعة “كارمات” ستيفان بيات في بيان إن “هذه الدراسة السريرية الأميركية الأولى ستكون حاسمة لنموّنا في أكبر سوق عالمية للأجهزة الطبية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية