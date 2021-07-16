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July 16 2021 - 09:02

نحو 1300 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات في ألمانيا

منذ 1 ساعة 16 July، 2021
فيضانات في المانيا
أخبار دولية - المانيا

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر غربي ألمانيا عن فقدان نحو 1300 شخص جراء الفيضانات في المنطقة.

وقالت إدارة المقاطعة في بيان لها امس الخميس، إنه في محيط مدينة باد نوينار أرفايلر وحدها جرت نحو ألف عملية إغاثة.

وأضافت السلطات أنه “بسبب الوضع المعقد الناجم عن الدمار الحاصل، يعتبر التقييم النهائي للوضع مستحيلا”.

ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق في غرب ألمانيا، بينما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الأخرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي بفيضانات في غرب وجنوب غربي البلاد، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 58 شخصا.

المصدر: روسيا اليوم

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