لبنان: مواطنون عالقون في سياراتهم منذ ساعات على طرقات الجنوب يطالبون القوى الأمنية بالتدخل لفتحها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 21:52

لبنان: مواطنون عالقون في سياراتهم منذ ساعات على طرقات الجنوب يطالبون القوى الأمنية بالتدخل لفتحها

منذ 10 mins 15 July، 2021
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