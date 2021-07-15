بحماية العدو الاسرائيلي.. مستوطنون صهاينة اقتحموا احد العقارات في سلوان بالقدس المحتلة

اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة الخميس عقارا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “هناك عملية تسريب جديدة لعقار في حي وادي حلوة ببلدة سلوان لصالح المستوطنين”، وأشارت إلى أن “العقار عبارة عن أرض زراعية تضم غرفتين للمستوطنين داخل حي وادي حلوة”.

وأوضحت المصادر أن “قوات الاحتلال انتشرت في الحي وسط مواجهات بين القوات والشبان، قامت خلاله قوات الاحتلال برش غاز الفلفل في وجوه الشبان”.

المصدر: فلسطين اليوم