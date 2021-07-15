الصين تخطط لاطلاق 23 صاروخا لحماية الارض من كويكب خطر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 11:36

الصين تخطط لاطلاق 23 صاروخا لحماية الارض من كويكب خطر

منذ 54 mins 15 July، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

يخطط علماء الصين لإطلاق أكثر من عشرين صاروخا باتجاه كويكب ضخم، من أجل تغيير مساره، لأن هناك احتمالا ضئيلا لإصطدامه بالأرض، ما يسبب كارثة عالمية.

ويشير موقع Live Science، إلى أن الحديث يدور حول الكويكب بينو الذي كتلته 77.5 مليون طن وعرضه أكثر من 400 متر، وسوف يمر بالقرب من الأرض على مسافة 7.5 مليون كيلومتر خلال أعوام 2175-2199 .

ومع أن احتمال اصطدام هذا الكويكب ضئيل جدا، إلا أنه في حال حدوث الاصطدام فسوف يسبب دمارا كبيرا، نتيجة تحرر ما يعادل 1200 ميغاطن من مادة التروتيل الشديدة الانفجار. وهذا أقوى بـ 80 مرة من قوة انفجار القنبلة النووية فوق هيروشيما.

ووفقا لحسابات خبراء من الصين، لتغيير مسار الكويكب لمسافة 9 آلاف كيلومتر، يجب استهدافه بـ 23 صاروخا من نوع Long March 5 الذي يزن كل منها 900 طن.

المصدر: روسيا اليوم

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