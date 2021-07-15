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July 15 2021 - 08:16

تونس: تحصلنا على حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ 1 ساعة 15 July، 2021
حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في تونس
تونس - عربي وإقليمي

كشف وزير الصحة التونسي فوزي المهدي أن بلاده تحصلت على حوالي 4 ملايين جرعة تلقيح ضد فيروس كورونا “بفضل التضامن الدولي والمساعدات من قبل الدول الصديقة”.

وقال الوزير التونسي خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأربعاء: “سنبدأ قريبا حملة تكثيف تلقيح المواطنين الراغبين في ذلك”.

وأشار وزير الصحة إلى الاعتماد على مؤسسات الخط الأول على غرار المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية والمستوصفات إضافة إلى الصيدليات في الإستراتيجية الوطنية للتلقيح.

وبين أن القدرة الإنتاجية لتونس على مستوى الأكسجين الذي يمثل العمود الفقري لمجابهة جائحة كورونا، في حدود 100 ألف لتر يوميا في حين أن الاستهلاك بلغ 180 ألف لتر يوميا.

وأوضح أنه يتم توريد الكميات اللازمة من الجزائر، مؤكدا في السياق أن قطع الطرقات في مسلك الشاحنات الموردة للأكسجين تسبب في انقطاع التزود بهذه الكميات.

وأكد فوزي المهدي أن خلية الأزمة تعمل على تدارك النقص في الأوكسجين وضمان حسن توزيع الكميات المتوفرة.

المصدر: وكالات

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