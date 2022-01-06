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January 6 2022 - 10:42

كورونا في تونس.. تسجيل قفزة في عدد الإصابات

منذ 34 mins 6 January، 2022
كورونا في تونس
كورونا في تونس
تونس - عربي وإقليمي

سجلت وزارة الصحة التونسية ارتفاعا في عدد التحاليل الإيجابية لمصابين بفيروس كورونا بنسبة بلغت 17.26 بالمائة.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الأربعاء، إنه تم تسجيل 2302 إصابة جديدة من إجمالي 13335 تحليلا أنجز يوم الثلاثاء، ليبلغ إجمالي المصابين 733 ألفا و379 إصابة.

وأضافت أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب كورونا في البلاد إلى 25 ألفا و617 شخصا.

كما تم تعافي 315 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين 697 ألفا و537 شخصا.

المصدر: وكالات

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