وزير الصحة التونسي: 50% من المواطنين تلقوا لقاحات كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 1 2021 - 00:44

وزير الصحة التونسي: 50% من المواطنين تلقوا لقاحات كورونا

منذ 1 ساعة 31 October، 2021
كورونا في تونس
تونس - عربي وإقليمي

أكد وزير الصحة التونسي علي مرابط، الأحد، أن أكثر من 50% من المواطنين تم تلقيحهم بشكل كامل ضد كورونا، مشدّدا على ضرورة توخي الحذر رغم استكمال عمليات التلقيح.

وقال مرابط في بيان، إن “أكثر من 4 ملايين و نصف المليون مواطن استكملوا عملية التلقيح ضد كورونا وهو عدد لا يستهان به، فهو يمثل أكثر من 50 بالمائة من المواطنين المعنيين بالتلقيح وهي غاية لكسب المناعة الجماعية، أي تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين في في ظرف وجيز”.

وبين الوزير أن تونس حققت نجاحا في هذا الإطار بعد تلقيحها مليون ونصف المليون مواطن خلال 30 ساعة فقط.

لكن مرابط أشار كذلك إلى أن “تونس تشكو من نقص فادح في كميات الأدوية وأهمها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وهناك نية توفير مخزون استراتيجي للأدوية”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتي المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة