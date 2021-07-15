أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 15-07-2021

البناء

• توقّع مسؤول دبلوماسيّ عربي أن تشهد الشهور المتبقية من العام تطوّرات دبلوماسيّة كبرى في العالم والمنطقة بخلاف توقعات المزيد من التأزم التي يتحدّث عنها الكثيرون، فمؤشرات التصعيد تخفي وراءها مفاوضات جادة حول كل الملفات وقد حققت اختراقات هامة في أغلب العناوين وبنت جسور التواصل بين مختلف العواصم المعنيّة.

• قالت مصادر دبلوماسية إن ربط تأجيل زيارة الرئيس سعد الحريري بزيارته للقاهرة وإعلان مصر بلسان رئيسها عن دعم حكومة برئاسته ودعوته لعدم الاعتذار بالتزامن مع زيارة المبعوث الفرنسي ولقاءاته المتعدّدة يجب أن تُفهم كسلة مترابطة لإحياء فرص تشكيل الحكومة. فالثنائيّ المصريّ الفرنسيّ هو الذي تدخّل لإنهاء أزمة الحريري مع ولي العهد السعودي قبل سنوات.

النهار

• لوحظ أن إحدى بلديات المتن الشمالي، والتي قامت بعملية تلقيح واسعة النطاق، شملت كل العاملين في المنازل والمحطات والمصانع من جنسيات مختلفة، ولدت ارتياحاً لدى سفارات بلدان هؤلاء العمال والعاملات، الذين اتصلوا مهنئين بهذا الإنجاز.

• علم أن اتصالات سياسية وروحية من طائفة تلاقت قياداتها على ضرورة لم الشمل تمحورت حول تعيين قاضٍ مذهبي في إحدى المحاكم في الجبل، والإتصالات قطعت شوطاً متقدّماً.

• ينقل احد اهالي ضحايا انفجار المرفأ عن المدير العام للجمارك بدري ضاهر انه كان يعلم بوجود نيترات الامونيوم في حرم المرفأ لكن الموضوع كان اكبر منه ولم يكن قادراً على التأثير في مجرياته.

اللواء

• تلعب دولة عربية كبرى دوراً محورياً في إعادة بناء التوازن الإقليمي، بما يشبه اتفاق واسع على هذه المهمة.

• بلغ التباعد بين جمهور قوتين سياسيتين من لون واحد حداً ملموساً على خلفية التعامل مع الأزمات اليومية.

• تتريث بعض الكتل في حسم موقفها من رفع الحصانة، بانتظار جلاء الموقف الحكومي؟

الجمهورية

• فوتحت شخصية سنية بارزة في إمكانية طرح إسمها في استحقاق حساس، فجاء جوابها: أنا لست غبيا لأماشيكم.

• بدأ ناشطون من بعض الأحزاب إتصالاتهم للتعاون مع بعض قوى المجتمع المدني من تحت الطاولة لإعادة الزخم إلى الحراك في الشارع كما كان.

• يؤكد معنيون باستحقاق حساس أن أحد المراجع المولجة إنجازه يفتش عن ذريعة للخروج إقتناعا منه بأن إستمراره حيث هو يقوده إلى الهلاك.

المصدر: صحف