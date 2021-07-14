السيسي استقبل الحريري: لتسوية الخلافات وإخراج لبنان من أزمته

أفادت “وكالة انباء الشرق الاوسط” المصرية ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الرئيس المكلف سعد الحريري، في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن “الرئيس السيسي رحب بالرئيس الحريري في مصر”، مؤكدا “دعم مصر الكامل للمسار السياسي للسيد الحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، بالاضافة إلى جهود تأليف الحكومة، مع أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أي خلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحال التي يعانيها حاليا، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني”.

بدوره، أشاد الرئيس المكلف الحريري “بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على الصعد كافة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، بخاصة على المستوى السياسي والاقتصادي”، مؤكدا “اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، التي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار فيها والمنطقة العربية ككل”.

وأوضح المتحدث الرسمي أن “اللقاء تناول عرض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام