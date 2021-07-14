لقاءات سياسية لحزب الله عرضت الأزمة والمستجدات

نظمت منطقة صيدا في حزب الله سلسلة من اللقاءات السياسية الحوارية الموسعة مع عدد من الأكاديميين والإعلاميين والمحللين السياسيين في المنطقة، تقدمهم الباحث الدكتور يوسف نصر الله في مدينة صيدا، الشيخ الدكتور صادق النابلسي في قناريت، الإعلامي غسان جواد في عنقون وحومين التحتا، الدكتور علي بيضون في بلدتي اركي وزغدرايا، الدكتور حسن جوني في رومين والمحلل السياسي الدكتور بلال اللقيس في الغازية.

وقدم المشاركون عرضا وافيا عن المستجدات السياسية محليا وإقليميا ودوليا، خصوصا ما يتعلق بالازمة الحالية، في حضور فاعليات اجتماعية واختيارية من المنطقة. وفي ختام كل لقاء دار نقاش وحوار واسع عن مواضيع الساعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام