لتقليل التوتر والحفاظ على استقرار ضغط الدم عليك بالطرق التالية

يؤدي الإجهاد والتوتر والضغط النفسى إلى تفاقم حالة الشخص إذا كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ويمكن بإتباع بعض الخطوات إحداث تغييرات إيجابية كبيرة في جسمك والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ووفقا لتقرير لموقع time now news تعتبر إدارة الإجهاد أمرًا ضروريًا للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن أن يصبح الإجهاد مزمنًا بسرعة ويسبب اضطرابات الأكل و أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

ووفقًا لتقرير Mayo Clinic ، لا يوجد دليل على أن الإجهاد في حد ذاته يسبب ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل لكن الاستجابة للتوتر بطرق غير صحية يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية لكن ما هو صحيح ، هو أن جسمك ينتج زيادة في الهرمونات عندما تكون في موقف مرهق ، وبالتالي يزيد ضغط الدم مؤقتًا عن طريق التسبب في تسارع ضربات القلب وتضييق الأوعية الدموية

تقول دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب: “على الرغم من أن الإجهاد قد لا يسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل مباشر ، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم المتكرر ، مما قد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم”.

كيفية التخلص من التوتر للتحكم في ضغط الدم:

وفقًا لتقرير Harvard Education ، عندما يتعلق الأمر بالوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه ، غالبًا ما يتم التغاضي عن إحدى الإستراتيجيات وهي إدارة الإجهاد إذا كنت تجد نفسك غالبًا متوترًا ومتوترًا ، جرب هذه الخطوات لتقليل التوتر.

تمهل وبسّط جدولك الزمني: يتضاعف التوتر عندما تشعر بالاندفاع دائمًا، اقضِ قدرًا صغيرًا من الوقت في مراجعة التقويم وقوائم المهام. احذف أو اختصر الأنشطة التي لا تهمك كثيرًا.

احصل على قسط كاف من النوم: النوم غير الكافي أو السيئ يمكن أن يجعل مشاكلك تبدو أسوأ مما هي عليه بالفعل.

تعلم تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل: تقوي اليوجا والتأمل جسدك وتساعدك على الاسترخاء، التأمل ، استرخاء العضلات التدريجي ، التخيل الموجه ، تمارين التنفس العميق ، واليوجا كل هذه تقنيات استرخاء قوية تم اختبارها على مدار الوقت ومقاومة للتوتر. ووفقًا لمايو كلينك ، قد تؤدي هذه التقنيات أيضًا إلى خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 5 ملليمترات من الزئبق (ملم زئبق) أو أكثر.

تعزيز شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بك: مجرد وجود شخص تثق به يمكن أن يخلصك من الاكتئاب ، والوحدة تواصل مع الآخرين من خلال كورس دراسي أو الانضمام إلى منظمة أو المشاركة في مجموعة دعم.

كن نشيطًا بدنيًا: ممارسة الرياضة أو الرياضة هي عامل طبيعي للتوتر اطلب نصيحة طبيبك قبل البدء في برنامج تمارين جديد، خاصة إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم.

حاول حل المواقف العصيبة إذا استطعت: لا تتجاهل المشكلة وابحث عن طرق عملية لحلها.

راقب نظامك الغذائي: التزم نظامًا غذائيًا يتضمن الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية ومنتجات الألبان قليلة الدسم والقشور على الدهون المشبعة والكوليسترول – يمكن أن تخفض ضغط الدم لديك بما يصل إلى 11 ملم زئبق إذا كنت لديك ارتفاع في ضغط الدم.

المصدر: وكالات