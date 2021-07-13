كيري: المباحثات مع لافروف حول المناخ انطلاقة جيدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 13 2021 - 03:26

كيري: المباحثات مع لافروف حول المناخ انطلاقة جيدة

منذ 43 mins 13 July، 2021
60eca79642360465fd7be85a
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قيم المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري إيجابيا مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول المناخ.

وقال كيري على “تويتر”، يوم الاثنين، إن “المهم أننا نزيد من طموحاتنا العالمية حول قضية المناخ مع اقتراب موعد المؤتمر في غلاسكو”.

ووصف كيري مباحثاته مع لافروف حول المناخ بأنها “انطلاقة جيدة لمناقشة الإمكانيات لحل الأزمة في مجال المناخ”.

وكان قد تحدث عن ضرورة أن تعمل روسيا والولايات المتحدة بشكل مشترك على حل قضية تغير المناخ، مشيرا إلى أن لدى البلدين أحجاما كبيرة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

يذكر أن المؤتمر الـ 26 للاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول تغير المناخ سينعقد في مدينة غلاسكو الإسكتلندية في بريطانيا في نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة