وليد جنبلاط: لتسوية سياسية لوقف الانهيار.. وللتكافل بين أبناء الجبل لإمرار المرحلة الصعبة

أكد رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط على “أهمية التكافل والتضامن بين كل أبناء الجبل لإمرار المرحلة الصعبة التي نمر بها والنظر الى المستقبل والتفكير بالانماء والصمود والتعاضد على كل الصعد”.

وشدد جنبلاط الاثنين على “أهمية التسوية السياسية التي طرحناها من أجل وقف الانهيار الحاصل في الدولة والمؤسسات والقطاعات واعادة الامور الى نصابها الصحيح”، واعتبر ان “هذا يستدعي التنازل من المعنيين للوصول الى الحد الادنى من الاتفاق على تشكيل وزارة تحاكي الدول التي تقف الى جانب لبنان، أكان بالنسبة لصندوق النقد الدولي وغيره، وكذلك التكاتف في احتضان الجيش اللبناني والقوى الامنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام