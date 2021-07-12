سائقو الشاحنات في صيدا قطعوا الطريق عند الاولي

عمد سائقو الشاحنات الى قطع الطريق عند الاولي مدخل صيدا الشمالي، مقابل الملعب البلدي حيث ركنوا شاحناتهم وسط الطريق في الاتجاهين، مع ترك مسرب واحد لمرور سيارة، ما تسبب بزحمة خانقة في المكان، وذلك احتجاجا على عدم توافر مادة المازوت “واذلالهم عند المحطات للتزود بها”، مطالبين البلدية والفاعليات بتأمين المازوت ليتمكنوا من الذهاب الى اشغالهم، وسط انتشار عناصر الجيش في المكان.

وأوضح محمد عفارة باسم السائقين أن “الاعتصام ليس لإقفال الطرق، بل نحن نريد المازوت للذهاب الى اشغالنا، وهو غير متوافر في صيدا، وأنا أطالب رئيس البلدية وفاعليات صيدا بمساندتنا في هذا الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام