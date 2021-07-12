ماذا يحدث لجسمك إذا استبدلت المصعد بالدرج يوميا؟!

يستعمل أغلب الناس المصعد الكهربائي للصعود إلى الطوابق العلوية، حتى وإن كان إلى الطابق التالي، اختصارا للوقت وللجهد، لكن ما لا يعرفه غالبية الناس، أن السلالم العادية تعود بالكثير من الفوائد الصحية على الجسم.

هذا ما أخبر به مدرب اللياقة البدنية الروسي، ييفغيني شوفاكين، في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، بالقول إن الحالة الصحية للجسم تتغير إذا استبدلنا المصعد بالدرج العادي.

وقال شوفاكين: “إن صعود الدرج كل يوم، يعمل على تقوية عضلات الفخذين والبطن والساقين والأرداف، وللحصول على تأثير أكبر، يمكنك اتخاذ خطوة أوسع، والحفاظ على وضعك وعدم إجهاد عضلات البطن والأرداف عمدا، هذا سيقوي القلب والأوعية الدموية ويساعد عمل الجهاز التنفسي”.

ووفقًا للمتخصص، فإنه “سيكون التأثير ملحوظًا إذا بدأت في الصعود إلى الطوابق العليا بشكل منهجي ومنتظم”.

وأوضح شوفاكين أن “تطوير آلة تمارين الكارديو الكهربائي الشهيرة على أساس المشي على الدرج. ومع ذلك، من أجل استخدامها، تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في صالة الألعاب الرياضية، في حين أن الدرج الموجود عند المدخل متاح بشكل مجاني ودون موعد مسبق”.

واختتم قوله بأن “صعود الدرج لن يسمح لك بفقدان الوزن بشكل كبير، ولكنه سيزيد من نشاطك اليومي ويحسن حيويتك”.

المصدر: سبوتنيك