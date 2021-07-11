وزارة الصحة بغزة: 45 إصابة جديدة بفيروس #كورونا بعد إجراء 410 فحصًا مخبريًا خلال 24 ساعة الماضية، دون تسجيل وفيات بالفيروس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2021 - 15:40

وزارة الصحة بغزة: 45 إصابة جديدة بفيروس #كورونا بعد إجراء 410 فحصًا مخبريًا خلال 24 ساعة الماضية، دون تسجيل وفيات بالفيروس

منذ 3 ساعة 11 July، 2021
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