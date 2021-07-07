مصرف لبنان يمنع دولار المنصة عن التجار والمستوردين

أفادت مصادرُ مصرفيةٌ انَ حاكمَ مصرفِ لبنانَ رياض سلامة دعا التجارَ الى تسلمِ الاموالِ التي اودعوها لدى المصارفِ بهدفِ شراءِ الدولارِ على سعرِ منصةِ صيرفة باثني عشرَ الفَ ليرةٍ للدولار الواحد.

المنصةُ التي اطلقَ سلامة العملَ بها في الاولِ من حزيرانَ المنصرمِ لم تُسعف في تامينِ الدولارِ للتجارِ ولا الحدِّ من ارتفاعِ سعرِ صرفِ الدولار في السوق السوداء.

وبحسبِ المصادرِ فانَ سلامة قد يُصدرُ بياناً او تعميماً جديداً خلالَ يومين ِيعلنُ فيه وقفَ المنصة.

وفورَ اعلانِ هذا الامرِ بدأ سعرُ صرفِ الدولارِ في السوقِ السوداءِ بالارتفاع متجاوزاً الثمانيةَ عشرَ الفَ ليرةٍ خلالَ ساعاتٍ قليلة.

المصدر: قناة المنار