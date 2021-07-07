مصرف لبنان يمنع دولار المنصة عن التجار والمستوردين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 7 2021 - 21:28

مصرف لبنان يمنع دولار المنصة عن التجار والمستوردين

منذ 1 ساعة 7 July، 2021
مصرف لبنان المركزي
لبنان

أفادت مصادرُ مصرفيةٌ انَ حاكمَ مصرفِ لبنانَ رياض سلامة دعا التجارَ الى تسلمِ الاموالِ التي اودعوها لدى المصارفِ بهدفِ شراءِ الدولارِ على سعرِ منصةِ صيرفة باثني عشرَ الفَ ليرةٍ للدولار الواحد.

المنصةُ التي اطلقَ سلامة العملَ بها في الاولِ من حزيرانَ المنصرمِ لم تُسعف في تامينِ الدولارِ للتجارِ ولا الحدِّ من ارتفاعِ سعرِ صرفِ الدولار في السوق السوداء.

وبحسبِ المصادرِ فانَ سلامة قد يُصدرُ بياناً او تعميماً جديداً خلالَ يومين ِيعلنُ فيه وقفَ المنصة.

وفورَ اعلانِ هذا الامرِ بدأ سعرُ صرفِ الدولارِ في السوقِ السوداءِ بالارتفاع متجاوزاً الثمانيةَ عشرَ الفَ ليرةٍ خلالَ ساعاتٍ قليلة.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة