المكتب السياسي لأنصار الله عزى برحيل أحمد جبريل: المواساة للشعب الفلسطيني والمقاومة

قال المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن “ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المناضل الفلسطيني الجسور أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة”.

وتقدم المكتب في بيان له الاربعاء “بأحر التعازي ومشاعر المواساة للشعب الفلسطيني وللجبهة الشعبية ولكل حركات المقاومة ولأسرة الفقيد المناضل أحمد جبريل”، وتابع “كما نتقدم بأحر التعازي ومشاعر المواساة للشعب الفلسطيني وللجبهة الشعبية ولكل حركات المقاومة ولأسرة الفقيد المناضل أحمد جبريل”.

وقال المكتب “لا ننسى للراحل أبو جهاد جبريل مواقفه السياسية المشرفة مع الشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الذي وصفه بالمؤامرة العالمية”.

ولفت المكتب الى انه “كان للفقيد الراحل مواقف مساندة لقضايا الأمة الكبرى في مواجهة المشروع الإمبريالي الأمريكي بما في ذلك اليمن”، واكد ان “أبو جهاد جبريل كان في طليعة الرافضين للتطبيع والاعتراف بكيان العدو، إضافة لمواجهته بالسلاح والموقف”.

المصدر: موقع انصار الله