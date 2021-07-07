متحدث الدفاع الأفغانية لوكالة سبوتنيك: الجيش يحرر منشآت دفاعية واخرى تابعة للشرطة من سيطرة طالبان بولاية بادغيس وعناصر الحركة يفرون من الولاية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2021 - 15:18

متحدث الدفاع الأفغانية لوكالة سبوتنيك: الجيش يحرر منشآت دفاعية واخرى تابعة للشرطة من سيطرة طالبان بولاية بادغيس وعناصر الحركة يفرون من الولاية

منذ 8 mins 7 July، 2021
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