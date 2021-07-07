الرئيس عون تابع مع دياب تنفيذ الإجراءات في شأن المحروقات والدواء

عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم الأربعاء في قصر بعبدا، اجتماعا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، خصص لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير التي اتخذت في الاجتماعات السابقة في شأن مسألتي المحروقات والدواء، إضافة الى مواضيع معيشية أخرى.

وتقرر عقد اجتماعات لاحقة في خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال تنفيذ التدابير المقررة وإزالة العقبات التي برزت خلال عملية التنفيذ.

وكان الرئيس عون استقبل قبل الظهر، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي اطلعه على نتائج اللقاء الذي عقد في الفاتيكان بدعوة من البابا فرنسيس في “يوم تأمل وصلاة من اجل لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام