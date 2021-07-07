الطقس غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2021 - 13:38

الطقس غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة

منذ 34 mins 7 July، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد نسبة الشعور في الحر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة مساء.
– الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل وحار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية خلال الأيام المقبلة.
الطقس المتوقع في لبنان:
– الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة، مما يزيد الشعور في الحر،مع ضباب على المرتفعات المتوسطة مساء و صباحا.
– الجمعة: قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة مساء.
– السبت: غائم جزئيا مع درجات حرارة مرتفعة في المناطق الجبلية و الداخلية، وتنشط الرياح احيانا.
– الحرارة على الساحل تتراوح: من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 38 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30كلم/س.
– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء محلي على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.
– حرارة سطح الماء: 27 درجة.
– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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