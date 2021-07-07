نجاح شركة ايرانية في صناعة مكيفات بأقل استهلاك للماء والكهرباء

نجحت شركة ايرانية قائمة على المعرفة في صناعة مكيفات هواء جديدة تتميز بخفض استهلاك المياه والكهرباء بنسبة 35٪ و 44٪ مع زيادة طاقة التبريد بنسبة 50٪ مقارنة بمكيفات قديمة.

وصرح مهدي خير الدين أن هذه الشركة القائمة على المعرفة تتمتع بكوادر محترفة وذوي الخبرة وعملت منذ عام 2008 على تحسين المعدات المستهلكة للطاقة.

واشار إلى الموقع الجغرافي الايراني وحدوث العديد من موجات الجفاف في إيران و قال: “وفقًا لتوقعات العلماء ، تزداد درجة حرارة الأرض يومًا بعد يوم ، وبالتالي تزداد اهمية تقنيات التبريد وخفض استهلاك الطاقة.

واكد خير الدين على اهمية إنتاج وتوطين المنتجات المجدية اقتصاديا للناس في الوضع الحالي مشيرا بذلك الى تصميم وإنتاج مكيفات الهواء ذات المرحلتين من قبل هذه الشركة القائمة على المعرفة و قال: أن مكيف الهواء الجديد يتميز بطاقة تبريد أكثر بنسبة 50٪ على الأقل مقارنة مع المنتجات المماثلة الأخرى.

المصدر: وكالة ارنا