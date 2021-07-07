الأمم المتحدة تدعو مصر والسودان وإثيوبيا للالتزام بمسار التفاوض في قضية سد النهضة

دعت الأمم المتحدة إثيوبيا والسودان ومصر إلى تجديد التزامها بالمفاوضات في قضية سد النهضة وتجنب اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب، وذلك غداة إعلان إثيوبيا عن بدئها ملء خزان السد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير “يؤيد دور الاتحاد الإفريقي في الوساطة بين الدول الثلاث”.

وأضاف: “المهم أيضا هو عدم القيام بأي عمل أحادي يمكن أن يقوض البحث عن حلول، لذا من المهم أن يجدد الناس التزامهم بالحوار بنية حسنة في عملية (تفاوض) حقيقية”.

وتابع: “الحلول لهذه القضية تحتاج إلى الاسترشاد بأمثلة ونماذج… بحلول توصل إليها آخرون يتقاسمون ممرات مائية وأنهارا، وهذا يستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن”.

ومن المرجح أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع قضية السد الذي تشيده إثيوبيا، بعد أن طلبت مصر والسودان من المجلس بحث القضية.

المصدر: وكالة رويترز