مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي غرب جنين بالضفة المحتلة

اندلعت مواجهات بين قوات العدو الاسرائيلي وشبان فلسطينيين الثلاثاء بعد اقتحامها بلدتي سيلة الحارثية واليامون غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين، وسيرت آلياتها في شوارعهما، وقامت باستجواب عددا من المواطنين على مدخل سيلة الحارثية الرئيسي”.

وتابعت المصادر “فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين قوات الاحتلال قرب مركز اليامون ومحيط المدارس، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان”.

المصدر: فلسطين اليوم