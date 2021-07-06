البزري: لا بديل عن الاجراءات الوقائية واللقاحات للسيطرة على خطر “دلتا”

أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن “قدرة العدوى والانتشار لدى “دلتا” اكبر من المتحور البريطاني بستين مرة”، مشيرا إلى أن “عوارض “دلتا” هي: الرشح، احتقان الجيوب الانفية واحتمال فقدان حاستي الشم والتذوق “.

وقال البرزي إن “لا بديل عن الاجراءات الوقائية واللقاحات للسيطرة على خطر “دلتا”، مطمئنا انه “على الرغم من خطورة الفيروس المتحور فإنه يتجاوب مع اللقاحات الموجودة حاليا في لبنان لا سيما “فايزر” و”أسترازينيكا”، ودعا اللبنانيين التوجه إلى مراكز التلقيح والحصول على اللقاح المناسب.

ولفت البزري الى أن “الحفاظ على التباعد الاجتماعي يعتبر من الوسائل الاخرى للحماية من المتحور”.

المصدر: مواقع اخبارية