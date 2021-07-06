هل التعرض غير الكافي للشمس يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟

قد يرتبط التعرض غير الكافي للأشعة فوق البنفسجية (UVB) بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، خاصة في الفئات العمرية الأكبر سنًا.

في دراسة باستخدام بيانات من 186 دولة نُشرت في مجلةBMC Public Health ، قام باحثون في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحقيق في الروابط المحتملة بين مستويات الأشعة فوق البنفسجية العالمية في عام 2017 والإصابة بسرطان القولون والمستقيم لمختلف البلدان والفئات العمرية في عام 2018.

وجد المؤلفون أن التعرض المنخفض للأشعة فوق البنفسجية UVB مرتبط بشكل كبير بمعدلات أعلى من سرطان القولون والمستقيم في جميع الفئات العمرية (0-75 سنة). ظل الارتباط بين مستويات الأشعة فوق البنفسجية المنخفضة وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مهمًا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا بعد مراعاة عوامل أخرى مثل تصبغ الجلد ومتوسط العمر المتوقع والتدخين.

يقترح المؤلفون أن التعرض المنخفض للأشعة فوق البنفسجية قد يقلل من مستويات فيتامين (د)، وقد ارتبط نقص فيتامين (د) سابقًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

المصدر: وكالات