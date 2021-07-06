الصين تدعو المجتمع الدولي لمواجهة التهديد الأمريكي للأمن السيبراني العالمي

ردت الخارجية الصينية بقوة على التقارير التي أفادت بأن نائب رئيس شركة “مايكروسوفت”، توم بيرت، قد أخبر الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، بأن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية أصدرت ما بين 2400 إلى 3500 أمر سري على مدار السنوات الخمس الماضية للوصول إلى بيانات مستخدمي الشركة دون إشراف فعال من قبل المحاكم الأمريكية.

وبحسب موقع سبوتنيك، فقد دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، المجتمع الدولي إلى فضح ومواجهة الإجراءات الأمريكية التي تهدد الأمن السيبراني العالمي وتنتهك القواعد الدولية.

كما اتهم وانغ، الولايات المتحدة، بإساءة استخدام قدراتها التقنية المتقدمة للتجسس على سكان الولايات المتحدة ودول أخرى، وسرقة بيانات مختلفة وانتهاك السرية.

وأكد المتحدث الصيني بأن الحقائق أثبتت مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة هي التي تجبر الشركات على فتح أبواب خلفية والحصول على بيانات المستخدمين من خلال انتهاك القواعد، معتبراً أن الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للأمن السيبراني العالمي.

وذكَر وانغ بقضية الأمريكي إدوارد سنودن والنتائج التي تم الكشف عنها مؤخراً، في تحقيق لوسائل الإعلام الأوروبية التي أثبتت تورط المخابرات الأمريكية بالتجسس على مسؤولين رفيعي المستوى من حلفائها في الناتو من خلال كابلات بحرية.

وأوضح المسؤول الصيني بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الشركات في البلدان الأخرى، تحت ستار الدفاع الإلكتروني، في محاولة لطرد المنافسين والحفاظ على هيمنتها على الإنترنت.

المصدر: وكالات