النائب الحاج حسن: نعمل على إعداد اقتراح قانون لفتح اعتمادات خاصة لتأمين المحروقات لهيئة “أوجيرو” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2021 - 15:00
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عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: قضية بحجم انفجار مرفأ بيروت لا يجب أن تكون مادة لتسجيل النقاط الاعلامية
فضل الله: بالنسبة لطلب رفع الحصانات فإن حزب الله سيبني موقفه في مجلس النواب على ضوء ما يقدم له من معطيات وأوراق ملموسة
الشيخ أحمد قبلان: نحن أمام بوادر مجاعة شاملة وكوارث لم تمر بتاريخ لبنان والمطلوب من القوى الوطنية فعل شيء ما
الشيخ قبلان: الحل اليوم وليس غداً بتشكيل حكومة " إنقاذ مشروع الدولة" لأن مشروع الدولة والسلم الأهلي بخطر وشيك
نقيب القصابين في لبنان: تراجع مبيع اللحم على أنواعه بنسبة 80% أدى إلى إقفال أكثر من 64 ملحمة حتى الآن في عموم البلاد
تجمع أصحاب المحطات: ندعو الأجهزة الأمنية إلى إيجاد حلّ يضمن أمن المحطات وحماية العاملين فيها
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري: تعليق الإضراب في 7 تموز وعقد اجتماع يوم الخميس المقبل لتحديد الخطوات المقبلة
وزارة الصحة العامة: 207 حالات مثبتة وحالتا وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
مراسل المنار: قوات الاحتلال تعتقل الطفل الفلسطيني مروان هيثم مصطفى ( 13 عاماً) من بلدة العيساوية في القدس المحتلة
الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان (28 عاماً) يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 62 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري
الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي : الدفاع المستمر عن الشعب الفلسطيني المظلوم يعد ضمانة استقرار الأمن الإقليمي
سانا: تعرض القاعدة الأميركية في حقل العمر بريف دير الزور الشرقي لهجوم بالقذائف الصاروخية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع
الحشد الشعبي العراقي: قمنا بعملية أمنية واسعة من 8 محاور رئيسية لملاحقة ارهابيي داعش وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية
الحشد الشعبي العراقي: العملية تشمل إجراء بحث وتفتيش وتدقيق أمني في القرى المحيطة للطريق العام موصل - تلعفر
عشيرة "الحسينات" العراقية تهدد بإغلاق القنصلية الفرنسية بمحافظة ذي قار احتجاجاً على إساءة القنصل لها
الوفاق البحرينية: البحث عن طرق جديدة للالتفاف على المطالب السياسية معركة خاسرة ولن تجلب الا المزيد من الأزمات
جهاز الامن الفدرالي الروسي يعلن احباط سلسلة هجمات إرهابية لخلايا تابعة لـ"داعش" في العاصمة موسكو ومدن أخرى
حركة طالبان تعلن سيطرتها على 218 مديرية من أصل 370 في أفغانستان
الكرملين: الوضع في أفغانستان يتطور بنحو غير جيد وما يحصل زعزعة للاستقرار
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وفاة 4 أشخاص يعتقد أنّهم مصريون جراء حريق غابات كبير في منطقة لارنكا في قبرص
رجال الإنقاذ اليابانيون يواصلون عمليات البحث عن مفقودين في أعقاب كارثة انزلاق تربة في بلدة أتامي الساحلية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الحرائق تجتاح غرب كندا وولاية كاليفورنيا الأميركية في ظل موجة حر غير مسبوقة تغزو المنطقة
كندا: ارتفاع عدد الوفيات خلال موجة الحر غير المسبوقة الى 719 وفاة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الأفغانية: مقتل اكثر من 300 مسلح من طالبان خلال معارك ضد القوات الحكومية في ولايات عدة في الساعات الماضية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما رئاسيا يقر بموجبه استراتيجية الأمن القومي
الحرائق تجتاح غرب كندا وولاية كاليفورنيا الأميركية في ظل موجة حر غير مسبوقة تغزو المنطقة
كندا: ارتفاع عدد الوفيات خلال موجة الحر غير المسبوقة الى 719 وفاة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
النائب الحاج حسن: نعمل على إعداد اقتراح قانون لفتح اعتمادات خاصة لتأمين المحروقات لهيئة “أوجيرو”
منذ 2 ساعة
5 July، 2021
ازمة المحروقات في لبنان
النائب الحاج حسن
قطاع الاتصالات في لبنان
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