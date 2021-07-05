إصابات جديدة بكورونا في رحلات وصلت الى مطار بيروت

أفادت وزارة الصحة اللبنانية الاحد “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 29 30 حزيران و1 تموز”. وأظهرت النتائج وجود ثلاث وستين (63) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 29/6/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة: شركة QR رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

” رحلة مينسك: شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 1427 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين: شركة SR رقم 1520 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

” رحلة دلمان: شركة Pegasus رقم 1826 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 2503 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7780 (جميعها سلبية)

” رحلة كوبنهاغن: شركة SR رقم 2827 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 30/6/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق: شركة Q6:رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة حلب: شركة Q6 رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 1532 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 1427 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 1429 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة واحدة إيجابية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة إنطاليا: شركة Pegasus رقم 1824 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

” رحلة ستوكهولم: شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت: الشركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس: شركة Air France رقم 565 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

” رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 2503 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 1/7/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 7958 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية)

” رحلة وارسو: شركة LOT رقم 145 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

” رحلة بودرم: الشركة التركية رقم 7828 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة دلمان: الشركة التركية رقم 7846 (جميعها سلبية)

” رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 1427 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

” رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة شرم: شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين: شركة SR رقم 1598 (جميعها سلبية)

” رحلة بافوس: شركة SK رقم 2827 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أربيل: شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة طهران: شركة W5 رقم 1152 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 1429 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (ست حالات إيجابية)

” رحلة دلمان: شركة Pegasus رقم 1826 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

” رحلة براغ: شركة OK رقم 296 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

” رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان: شركة RJ رقم 3754 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت: شركة JZ رقم 2961 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام