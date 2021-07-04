الحسنية زار فيروزنيا: نحفظ لايران كل ما قدمته من دعم ضد الاحتلال والارهاب

زار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية على رأس وفد الأحد السفارة الإيرانية في بيروت، حيث التقى السفير محمد جلال فيروزنيا.

وأشار الحسنية إلى أن “الانتخابات الرئاسية في ايران شكلت صفعة قوية لكل القوى المناهضة لايران”، وتابع “أكد الشعب الايراني من خلالها تمسكه بسياسات ومواقف وخيارات الدولة الايرانية ودعمها لقوى المقاومة في أمتنا، لا سيما في فلسطين ولبنان، ووقوفها الى جانب سوريا في مواجهة الحرب الارهابية الكونية”، واكد “أننا نحفظ لايران كل ما قدمته من دعم ومؤازرة في المعارك التي تخوضها أمتنا ضد الاحتلال والارهاب ونحرص على أوثق علاقات الصداقة والتعاون، خصوصا أن ايران، ملتزمة تقديم كل الدعم والمساندة لشعبنا”.

وشدد الحسنية على “جدية والتزاما في ما يؤكده المسؤولون الايرانيون عن جهوزية ايران لمساعدة لبنان في مواجهة أزماته الاقتصادية، الأمر الذي يجب على الحكومة اللبنانية التعاطي معه بمسؤولية وأن تشرع في صياغة آليات وسبل الدعم مع الحكومة الايرانية، بما يصب في مصلحة لبنان”.

وهنأ بإنجاز الاستحقاق الرئاسي الايراني، وسلم السفير فيروزنيا برقية تهنئة إلى السيد إبراهيم رئيسي بإنتخابه رئيسا.

من جهته، شكر السفير الايراني الحسنية والوفد على التهنئة، وأكد أن “الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة الوقوف الى جانب القضايا العادلة والمحقة، وفي طليعتها قضية فلسطين”، وأكد “الموقف الثابت للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم لبنان، حكومة وشعبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام