رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلتقي السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 16 2023 - 02:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
توقعات بوصول منصة الحفر الاربعاء إلى لبنان والجهات المعنية تستكمل الاستعدادات لبدء عمليات التنقيب عن الغاز في لبنان
الوزير علي حمية يجول في المنطقة الجنوبية الحدودية في كفرشوبا ويؤكد العمل لتعزيز صمود الاهالي رغم ضعف الامكانات
الشيخ علي الخطيب يدين بشدة الهجوم الانتحاري على مقام "شاهجراغ" في شيراز وينوه بجهود القوى الامنية في إيران
وزير الخارجية السورية يزور القاهرة ويبحث مع نظرائه المصري والاردني والسعودي جدول أعمال لجنة الاتصال الخاصة بسوريا
وكالة سانا: النقاشات في القاهرة إيجابية وبناءة وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين الدول المعنية
الفصائل الفلسطينية تدعو إلى إزالة كافة العراقيل التي تقف دون تحقيق هذه الخطوة لما لها من أهمية في تحقيق الشراكة
وزير الخارجية الإيرانية: مواصلة أوروبا سياسة العقوبات تجاه طهران غير بناءة ولن تكون لصالح الأوروبيين
آية الله الشيخ عيسى قاسم: نصرة الأسرى المضربين عن الطعام في المعتقلات البحرينية واحب حتمي في ذمة الشعب
دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تعلن عن اجتماع خلال اليومين المقبلين لبحث امكانية تنفيذ تدخل عسكري في النيجر
رئيس نيجيريا: "ايكواس" لا تعمل لتعقيد المشكلة في النيجر ولا تقبل أي محاولة من المجلس العسكري مضايقة الرئيس بازوم
الرئيس الروسي يشدد خلال اتصال مع رئيس المجلس العسكري في مالي على أهمية حل الوضع في النيجر بالوسائل السلمية حصراً
السويد تعلن أنها ستمنح أوكرانيا ذخائر وقطع غيار ومعدات وذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي بقيمة أكثر من 300 مليون دولار
وزير الدفاع الروسي: تطوير التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يلبي المصالح الأساسية للشعبين ولا يشكل خطرا على أحد
الخارجية الأمريكية: أي نوع من التعاون الامني او اتفاق في شأن الاسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا سينتهك قرارات مجلس الامن
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار: طرحنا خارطة طريق تبدأ بالتوصل لإطلاق نار بين الجيش والدعم السريع
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلتقي السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق
منذ 2 ساعة
15 August، 2023
السفير الايراني
العراق
محمد شياع السوداني
التعليقات
ذات صلة
تقرير مصور | الحرارة في العراق تخطت الـ 50 درجة مئوية
السوداني: كل العالم مدين لتضحيات العراقيين في حربهم ضد “داعش”
الحجز على أموال وزير نفط عراقي سابق في قضية فساد
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
رأيكم يهمنا
شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق
مشاركة