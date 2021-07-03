التيار الوطني يعرب عن تخوفه من محاولات زعزعة الأمن ويدعو الرئيس المكلف للعودة وتحمل مسؤولياته

عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر بيانا، أكد فيه “تحسس التيار المشاكل اليومية التي يعانيها اللبنانيون في ظل أزمة غير مسبوقة وتفهمه لكل غضب شعبي، ويؤكد أنه لن يترك أي وسيلة تشريعية كما فعل في موضوع البطاقة التمويلية أو أي وسيلة عملية كترشيد الدعم، لتثبيت صمود الناس. وللمناسبة يدعو التيار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، إلى العودة الى لبنان وتحمل مسؤولياته بالإسراع في تأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح والنهوض”.

وقال: “يعرب التيار عن تخوفه من المحاولات المشبوهة لزعزعة الأمن من خلال استغلال وجع الناس لإثارة الاضطرابات على نحو ما كاد يحصل في طرابلس التي من حقها كما سائر المناطق أن تحصل على الكهرباء والماء والدواء والغذاء والأمن الذي لا مساومة عليه. وينبه إلى أي مخططات سياسية إقليمية لدخول الشمال أمنيا أو أي منطقة أخرى، ويشجع كل المبادرات الاستثمارية غير المشروطة والتي تصب في مصلحة لبنان واقتصاده على غرار الاستطلاع والاستعداد الذي تبديه الشركات الروسية”.

أضاف: “يشدد التيار على حق اللبنانيين بمعرفة الحقيقة كاملة في انفجار مرفأ بيروت الذي مضى أحد عشر شهرا على وقوعه، ومع احترامه لاستقلالية التحقيق، يرى التيار أن الهدف الأساسي معرفة من أدخل النيترات ومن استعمله وكيف تفجّر وذلك لتحديد هوية مرتكب الجريمة ومحاكمته وتبرئة الموقوفين ظلما. ويلفت التيار الى أن جريمة المرفأ ليست فقط في الإهمال الوظيفي على أهميته، ولكنها، أهم من ذلك، في الفعل الجرمي الذي أودى بالأبرياء ودمر قسما من العاصمة وترك في النفوس والمجتمع جروحا يصعب شفاؤها”.

وتابع: “يشدد التيار على أهمية موسم الصيف السياحي في تنشيط الاقتصاد وفي استقبال السياح والمنتشرين اللبنانيين الذين يأتون الى وطنهم من دون حاجة للترحيب بهم، إذ أنهم أهل الدار وأصحاب الأرض، ويندد بكل الحملات الإعلامية القائمة على عدم تشجيعهم لا بل تخويفهم من المجيء الى وطنهم، وكأنهم ينتزعون شيئا من أمام ساكنيه، فيما هم يضيفون إليه صمودا وعطفا ونشاطا. وينبه التيار من كل المساعي للتخريب على الموسم السياحي والتي نشهدها عمدا في بعض القطاعات، ويطالب بتصحيح سريع للاجراءات غير المفهومة المتخذة في مطار بيروت، وكأن يراد بها إعاقة وصول الناس الى بلادهم، ويشدد على أن السياح واللبنانيين سيتجاوزونها وأعدادهم المتضاعفة يوميا بالآلاف تؤكد ذلك”.

وختم: “يوجه التيار تحية احترام لقداسة الحبر الأعظم ولأصحاب الغبطة البطاركة الذين اجتمعوا من أجل لبنان وأكدوا وجوده المرتبط بدوره، وما له من أهمية في حمل رسالة الحوار والسلام بين الشعوب، ويدعو التيار جميع اللبنانيين الى ملاقاة الفاتيكان في مساعيه وصلواته لإنقاذ وطننا والحفاظ عليه لأن الخلاص هو بالدرجة الأولى مسؤولية اللبنانيين، مجتمعا وقيادات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام