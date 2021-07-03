كورونا في الصين.. تسجيل 23 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من 18 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91833 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر: وكالة رويترز