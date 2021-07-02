حسن حب الله استقبل وفدا فلسطينيا.. لتدعيم الوحدة بين فصائل المقاومة

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله الجمعة الأمين العام لمنظمة الصاعقة في لبنان معين حامد على رأس وفد.

وجرى خلال الاجتماع البحث بمجمل الشؤون المحلية والعربية وأوضاع الفلسطينيين في الداخل والشتات، لا سيما الانتصار الكبير الذي حققته فصائل المقاومة في معركة سيف القدس وكسر إرادة العدو وتهشيم صورة الجيش الصهيوني.

وبحث المجتمعون في الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية التي تعاني منها المخيمات الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأشادوا “بموقف الرئيس بشار الأسد بعد فوزه بالانتخابات بأولوية العودة الكريمة للاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم في مخيم اليرموك، لما يحمله من خصوصية وهوية وتراث لفلسطين وللقضية الفلسطينية”.

واكد المجتمعون على “ضرورة التكاتف وتصويب بوصلة الجهاد نحو فلسطين عن طريق تدعيم الوحدة بين فصائل المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية وسوريا العربية لمواجهة المشروع الصهيوأميركي الرامي لتمزيق أمتنا وإحداث الفتن في مجتمعاتنا”، وشددوا على “تدعيم آليات الحوار والتنسيق بين كل الفصائل الفلسطينية واللبنانية في هذه الظروف الصعبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام