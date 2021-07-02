وزير العدل الأمريكي يأمر بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية

أمر وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية، وذلك بعد استئناف تنفيذها بأمر من وزير العدل السابق ويليام بار منذ 2020.

وقال غارلاند في مذكرة موجهة إلى المسؤولين الكبار في الوزارة إن أحكام الإعدام تثير قلقا بالغا، مضيفا أن وزارة العدل يجب أن تضمن الحقوق الدستورية للجميع ضمن منظومة العدل الجنائي الفدرالية، إضافة إلى “المعاملة العادلة والإنسانية”.

وطالب غارلاند بمراجعة أساليب الإعدام، وأمر لمكتب السجون الأمريكي بتعليق استخام الحقنة القاتلة حتى إتمام المراجعة.

ولم تشر المذكرة إلى ما إذا كانت الحكومة الفدرالية ستستمر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الحكومين في القضايا الجنائية في المستقبل.

المصدر: وكالات