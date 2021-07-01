مجموعات من الأشخاص تقطع طريق صيدا – بيروت عند محلة الناعمة بالإتجاهين والمواطنون يعلقون في سياراتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2021 - 22:50

مجموعات من الأشخاص تقطع طريق صيدا – بيروت عند محلة الناعمة بالإتجاهين والمواطنون يعلقون في سياراتهم

منذ 1 ساعة 1 July، 2021
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