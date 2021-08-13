القوى الامنية تعيد فتح اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين مع وجود حركة مرور كثيفة في المحلة بسبب التوافد الى محطة كورال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 13 2021 - 11:42

القوى الامنية تعيد فتح اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين مع وجود حركة مرور كثيفة في المحلة بسبب التوافد الى محطة كورال

منذ 2 ساعة 13 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة