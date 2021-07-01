روسيا: لمنع انتهاك مياهنا الاقليمية حلقت مقاتلاتنا على مسافة آمنة بالقرب من سفينة هولندية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “الطيران الحربي الروسي لم يهدد الفرقاطة الهولندية إيفرتسن في البحر الأسود”.

وقالت زاخاروفا “لا بد من الإشارة إلى أنه وخلافا لمزاعم الجانب الهولندي، تم تنفيذ طلعات الطائرات الروسية مع الامتثال التام للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي”، وأضافت “لمنع انتهاك حرمة المياه الإقليمية الروسية حلقت مقاتلاتنا على مسافة آمنة بالقرب من السفينة الهولندية”.

وأضافت زاخاروفا “لم يحلق طيراننا الحربي إلا بعد مرور الفرقاطة الهولندية إيفرتسن في 24 من يونيو/حزيران الماضي، عبر البحر الأسود إلى الجنوب الشرقي من ساحل القرم، حيث غيرت مسارها وبدأت في التحرك نحو المياه الروسية”.

المصدر: روسيا اليوم