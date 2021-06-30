لافروف: مشروع القرار الأممي القاضي بفتح ممر ثان لنقل المساعدات لسوريا يتجاهل الحقائق – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2021 - 18:28

لافروف: مشروع القرار الأممي القاضي بفتح ممر ثان لنقل المساعدات لسوريا يتجاهل الحقائق

منذ 44 mins 30 June، 2021
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