بوتين: الأميركيون اشتركوا في الاستفزاز الذي قامت به المدمرة البريطانية “ديفيندر”

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أنه ليس البريطانيين فحسب من شاركوا في الاستفزاز الأخير الذي قامت به المدمرة “ديفيندر” في البحر الأسود، بل والأمريكيين أيضًا.

وقال بوتين عبر “الخط المباشر” “إنه عمل استفزازي بالطبع، هذا أمر واضح… لم يقم به البريطانيون فقط، بل والأميركيون أيضا. وذلك لأن المدمرة البريطانية دخلت إلى مياهنا الإقليمية ظهرا، وقبل ذلك في الصباح الباكر، في الساعة 07.30، حلقت طائرة استطلاع استراتيجية أميركية من أحد مطارات حلف الناتو في اليونان، في كريت على ما أعتقد”.وتابع بوتين “لقد رأيناها بوضوح وتابعناها. كان من الواضح أن المدمرة دخلت وتسعى وراء هدف عسكري ، وتحاول بمساعدة طائرة استطلاع الكشف عن تصرفات قواتنا المسلحة لاعتراض مثل هذه الاستفزازات، نظرنا إلى ما تم تشغيله وأين وكيف يعمل… لقد رأينا وعرفنا ذلك ، لذلك قدمنا ​​هذه المعلومات التي اعتبرناها ضرورية…”.

المصدر: سبوتنيك