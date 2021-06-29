حركة حماس: ما يجري من هدم لمنازل الفلسطينيين هو استمرار لسياسات الإحتلال الإسرائيلي العنصرية والعدوانية

اعتبر الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أن “ما يجري في بلدة “سلوان” من هدم لمنازل الفلسطينيين، هو استمرار لسياسات الإحتلال الإسرائيلي العنصرية العدوانية على شعبنا”.

وقال برهوم إن “المقاومة الفلسطينية الباسلة يقظة منتبهة، تراقب تصرفات وسلوك الإحتلال الإسرائيلي على الأرض، وإن استمرار هذه الإجراءات والإنتهاكات العنصرية المتطرفة وخلق الأزمات المتتالية لأبناء شعبنا، ستشكل صواعق تفجير، يتحمل العدو الصهيوني تبعاتها ونتائجها”.

وأضاف “ندعو كل الفصائل الفلسطينيية ومكونات شعبنا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى الاستمرار في التصدي للعدو الصهيوني ومخططاته وبكافة أشكال وأدوات النضال والكفاح، وعدم السماح له بتنفيذ مخططاته التهويدية”.

كما دعا المجتمع الدولي والوسطاء للوقوف الفعلي عند مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات يومية من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر: قناة الاقصى