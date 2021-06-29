السيد نصرالله يستعرض مع هنية معركة سيف القدس وتأكيد على عمق العلاقة بين حزب الله وحماس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2021 - 13:06

السيد نصرالله يستعرض مع هنية معركة سيف القدس وتأكيد على عمق العلاقة بين حزب الله وحماس

منذ 7 mins 29 June، 2021
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لبنان

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله رئيس المكتب ‏السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس الأستاذ إسماعيل هنيّة والوفد ‏القيادي المرافق له، حيث جرى استعراض تفصيلي لمعركة سيف القدس ‏وأسبابها ومجرياتها ونتائجها فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً مما يُمكّن ‏المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة في المنطقة من البناء على ‏هذا النّصر الكبير وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل ‏الوصول الى النّصر الحاسم والنّهائي إن شاء الله. ‏

وقد تم التأكيد على عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس ‏وموقعها الاساسي في هذا المحور المبارك وفي هذه المعركة الحاسمة. ‏

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله

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