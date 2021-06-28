سورية تدين العدوان الأمريكي على المنطقة الحدودية مع العراق: انتهاك سافر لحرمة أراضي البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 21:48

سورية تدين العدوان الأمريكي على المنطقة الحدودية مع العراق: انتهاك سافر لحرمة أراضي البلدين

منذ 9 mins 28 June، 2021
علم سوريا
سورية - عربي وإقليمي

أدانت سورية العدوان الأمريكي السافر على المنطقة الحدودية السورية العراقية، معتبرة العدوان انتهاكا فاضحا لحرمة الأراضي السورية والعراقية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية “تدين الجمهورية العربية السورية العدوان الأمريكي السافر على المنطقة الحدودية السورية العراقية وتعتبره انتهاكاً فاضحاً لحرمة الأراضي السورية والعراقية”، وأضاف ان “هذا العدوان الذي وجهت به أعلى القيادات الأمريكية يثبت مرة أخرى تهور السياسات الأمريكية وضرورة سحب قواتها المعتدية منها تلبية لرغبات شعوبها ومؤسساتها الدستورية”.

وتابع المصدر ان “هذه الاعتداءات تزيد من حدة تفجر الأوضاع الدقيقة في المنطقة وتثبت ما قلناه مراراً وتكراراً في سورية بأن الوجود العسكري الأمريكي في منطقتنا موجه أساساً لخدمة الأهداف الإسرائيلية والقوى الانفصالية وبما يتعارض مع مصالح شعوبها”، وقال “تجدد الجمهورية العربية السورية مطالبتها الإدارة الأمريكية بضرورة احترام وحدة أرض وشعب سورية والعراق والتوقف فوراً عن ممارسة هذه الاعتداءات على استقلال البلدين”.

المصدر: سانا

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