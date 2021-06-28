الهند تعزز قواتها على الحدود مع الصين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 17:38

الهند تعزز قواتها على الحدود مع الصين

منذ 41 mins 28 June، 2021
علم الهند
أخبار دولية - الهند

نشرت الهند ما لا يقل عن 50 ألف جندي إضافي على الحدود مع الصين في الأشهر الأخيرة لتعزيز موقعها في المنطقة، وارتفع عدد قواتها هناك إلى 200 ألف عسكري.

وذكرت مصادر عسكرية الاثنين أن “وزارة الدفاع الهندية نشرت قوات ووحدات جوية في ثلاث مناطق حدودية”، وأوضحت أن “عدد عدد القوات التي باتت تتمكز حاليا على المناطق الحدودية مع الصين بلغ 200 ألف عسكري”، أي بزيادة قدرها 40% عن العام الماضي.

وقالت المصادر إن “الصين أرسلت مؤخرا قوات إضافية إلى المناطق المتنازع عليها على الحدود مع الهند في سفوح جبال الهيمالايا”، ولفتت الى ان “الصين تبني ملاجئ ومهابط طائرات في المناطق الحدودية المجاورة للهند”.

المصدر: روسيا اليوم

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