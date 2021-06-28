الخارجية العراقية تدين الهجوم الأميركي الذي طال موقعاً للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 15:24

الخارجية العراقية تدين الهجوم الأميركي الذي طال موقعاً للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية

منذ 43 mins 28 June، 2021
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