الخارجية العراقية تدين الهجوم الأميركي الذي طال موقعاً للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 28 2021 - 15:24
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس بري دعا إلى جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال
الوفد التقني الروسي الذي يزور لبنان يبدأ لقاءاته بزيارة وزير الاشغال ميشال نجار
الوفد الروسي ونجار تباحثا اخر التطورات فيما يخص مساعدة لبنان باعادة اعمار مرفأ بيروت وتطوير مرفأ طرابلس
محطة الايتام على طريق المطار تناشد القوى الامنية التدخل لضبط الوضع وتنظيم عملية التعبئة للسيارات والدراجات النارية
محطة الايتام على طريق المطار: الوضع اصبح خطيرا جدا ولا يمكن تحمل تبعاته
الامام السيد علي الخامنئي: الانتخابات الرئاسية كانت ملحمية
الامام الخامنئي: الانتخابات وفوز المرشح الذي حظي بقبول المواطنين بنسبة تصويت جيدة وتعامل المسؤولين جرى بشكل جيد
الامام الخامنئي: قد لا أوافق على بعض أراء مجلس صيانة الدستور لكن هذا المجلس عمل بمسؤولية وفي اطار القانون
الامام الخامنئي: كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية كانوا متفقين على أن المشاكل الاقتصادية للبلاد يوجد لها سبيل للحل
الخارجية الايرانية: ايران لن تألو جهدا في سبيل دعم لبنان ومساعدته اقتصاديا وسياسيا اذا ما طلبت الحكومة اللبنانية
المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم:لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان وما زال هناك تدابير فنية من جانبهم
هيئة الحشد الشعبي: نقاطنا التي تعرضت للعدوان الاميركي غرب الانبار لا تضم أي مخازن أو ما شابه خلافاً للادعاءات الأميركية
هيئة الحشد الشعبي تؤكد الاحتفاظ بالحق القانوني للرد على هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها على الأراضي العراقية
الخارجية العراقية تدين الهجوم الأميركي الذي طال موقعاً للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية
منذ 43 mins
28 June، 2021
عاجل
الحدود السورية العراقية
الحشد الشعبي
الخارجية العراقية
الهجوم الأميركي
التعليقات
ذات صلة
الخارجية العراقية: الهجوم الأميركي يعد اعتداءً وانتهاكاً للسيادة الوطنية وخروجاً عن المواثيق الدولية
الخارجية الايرانية في تعليق على الاعتداء الأميركي على الحشد الشعبي: اميركا ما زالت تواصل طريقها الخاطئ في المنطقة
الكاظمي يدين القصف الأمريكي على الحشد الشعبي ويعتبره “انتهاكا” للسيادة العراقية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}