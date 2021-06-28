الصحة بغزة تعلن عن حالة وفاة و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 10:16

الصحة بغزة تعلن عن حالة وفاة و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

منذ 18 mins 28 June، 2021
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