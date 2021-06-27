‏وصول وفد حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية الى مطار بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2021 - 14:20

‏وصول وفد حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية الى مطار بيروت

منذ 16 mins 27 June، 2021
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