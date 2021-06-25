الحكومة التونسية: فرض حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا في المناطق المعزولة بسبب تفشي كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2021 - 23:12

الحكومة التونسية: فرض حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا في المناطق المعزولة بسبب تفشي كورونا

منذ 1 ساعة 25 June، 2021
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